Sammy Basso il libro | Ci ha insegnato a vivere

«Vivetevi Sammy più che potete, non ci sono farmaci, non ci sono cure, non ci sono terapie di sostegno e non ci sono ricerche. La vita media di un malato di progeria è di tredici anni e mezzo». Una raffica di parole, senza tregua, senza pietà. È il 12 gennaio 1998. Dietro la scrivania ci sono una dottoressa e il suo assistente, dall’altra parte siedono una mamma e un papà. In un angolo, c’è il piccolo Sammy che gioca felice, l’energia inesauribile dei suoi due anni e un mese di vita. Amerigo Basso e Laura Lucchin hanno appena saputo che la vita di quell’unico figlio era accelerata, Sammy sarebbe invecchiato prima di loro, aveva una data di scadenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

