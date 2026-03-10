Salvini | 63mila case da recuperare il Nord è il cuore

Il vicepremier ha annunciato un piano rivolto al recupero di 63mila case popolari abbandonate. La proposta riguarda principalmente aree nel Nord Italia, che vengono definite come il cuore dell'intervento. L'obiettivo è intervenire su immobili attualmente inutilizzabili, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui tempi previsti. La proposta è stata comunicata ufficialmente in una dichiarazione pubblica.

Il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato un piano per recuperare migliaia di case popolari inutilizzabili. Il target sono 63 mila alloggi in tutto il Paese, con una concentrazione massiccia al Nord e oltre 2.200 unità da sistemare in Sicilia. I dati arrivano da Federcasa e indicano che la maggior parte degli immobili necessita di manutenzione straordinaria per tornare assegnabili alle famiglie in graduatoria. La gestione operativa è affidata a Invitalia, con l'obiettivo di sbloccare rapidamente l'offerta abitativa pubblica. La geografia del disagio: dove mancano le case. L'analisi territoriale rivela una frattura netta tra le diverse aree geografiche dell'Italia.