Salvataggio urgente | la pediatria di Vasto al collasso

Il consiglio comunale di Vasto ha approvato una richiesta urgente per intervenire sulla Pediatria dell’Ospedale San Pio, evidenziando problemi legati alla carenza di personale e alle criticità organizzative. La decisione arriva in risposta alle condizioni di emergenza in cui si trova il reparto, che rischia di compromettere la qualità delle cure offerte ai pazienti più piccoli.

Il consiglio comunale di Vasto ha inserito all’ordine del giorno una richiesta urgente per il salvataggio della Pediatria dell’Ospedale San Pio, sollevando allarmi sulla carenza di personale e sulle criticità organizzative. La proposta, firmata dal consigliere Alessandro La Verghetta e altri cinque colleghi, mira a sollecitare la Regione Abruzzo e l’Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti affinché adottino misure immediate per garantire la continuità assistenziale. Il documento nasce da preoccupazioni crescenti emerse negli ultimi mesi riguardo alla funzionalità del reparto pediatrico. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio dove le liste d’attesa e le carenze di organico mettono sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando come le differenze regionali possano influenzare drasticamente l’accesso alle cure per i bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

