Salotto Bianco puntata 10 | La Volata di Pirovano
Gli sport invernali italiani continuano a brillare anche dopo le Olimpiadi di casa. Il movimento azzurro colleziona successi, vittorie e podi nei circuiti di Coppa del Mondo. Nella nuova puntata di Salotto Bianco, il talk settimanale dedicato alle discipline olimpiche di neve e ghiaccio, analizziamo il momento degli azzurri. Focus sui grandi protagonisti del weekend: • la prima vittoria in Coppa del Mondo di Laura Pirovano • il successo di Giulia Murada • il ritorno al trionfo di Elena Curtoni • l’ennesima impresa del dominatore dello snowboard Maurizio Bormolini Dalle piste di sci alpino allo snowboard, passando per tutte le discipline impegnate nello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Salotto Bianco puntata 10: La corsa alle CoppeDopo la striscia olimpica quotidiana, torna l'appuntamento serale con Salotto Bianco, l'approfondimento settimanale dedicato agli sport olimpici
Salotto Bianco puntata 11: La Volata di Pirovano
