Al Teatro Belli è andato in scena lo spettacolo Salmoni, che ha debuttato in prima assoluta. Si tratta di un’interpretazione teatrale che esplora le dinamiche delle relazioni umane nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale, offrendo uno sguardo diretto su un tema di grande attualità. La rappresentazione propone un’indagine che coinvolge il pubblico, portandolo a riflettere sulle trasformazioni in corso.

Cosa: Il debutto in prima assoluta dello spettacolo Salmoni, un’indagine teatrale sulle relazioni nell’era dell’Intelligenza Artificiale.. Dove e Quando: Teatro Belli di Roma, 20, 21 e 22 marzo, nell’ambito della rassegna Expo. Teatro Italiano Contemporaneo.. Perché: Per riflettere su quanto le nostre vite siano influenzate da algoritmi che promettono felicità, misurando la nostra capacità di aderire a modelli di normalità imposti.. Nell’epoca in cui ogni nostra scelta — dal cibo che ordiniamo al partner che incontriamo — sembra mediata da un algoritmo, la domanda su cosa resti di autenticamente umano diventa sempre più pressante. A questa interrogazione risponde Salmoni, il nuovo lavoro scritto e interpretato da Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca, che debutta in prima assoluta sul palco del Teatro Belli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Salmoni: la distopia algoritmica al Teatro Belli

