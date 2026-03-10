Salite e discese in riva al lago Il progetto della nuova ciclabile fa litigare le due sponde del Lario

A Abbadia Lariana si lavora alla realizzazione di un nuovo ottovalante destinato a ciclisti e pedoni lungo le sponde del lago di Como. Il progetto della ciclabile, che collega diverse zone, sta causando tensioni tra le comunità di entrambe le rive del Lario. Le discussioni riguardano principalmente i lavori e le possibili ripercussioni sul traffico e sull’ambiente locale. La questione è al centro di un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Un ottovalante per ciclisti e pedoni in riva al lago di Como ad Abbadia Lariana. Il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni respinge le critiche del presidente di Italia Nostra di Como Darko Pandakovic sul ponte raccordo tra la pista ciclopedonale e le strade del paese, un rocambolesco ponte con curve, salite e discese che si vedrà anche dall’altra sponda del Lario e deturperà uno dei paesaggi più iconici e famosi al mondo. "Prima di esprimere giudizi pubblici su un’opera complessa e ancora in fase di sviluppo progettuale, sarebbe stato certamente utile un confronto diretto – spiega il sindaco -. In questo modo avremmo potuto illustrare il progetto aggiornato, che nel frattempo è stato ulteriormente approfondito e migliorato rispetto a vecchie immagini o render circolati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

