Salerno auto abbandonata in strada dai ladri | si indaga

Questa mattina a Salerno, gli agenti della Polizia Scientifica sono intervenuti in via Dalmazia, davanti alla chiesa di San Demetrio, per eseguire rilievi su un’auto abbandonata. Si tratta di un’Alfa Romeo lasciata in strada, dopo che i ladri l’hanno lasciata sul posto. La vettura è stata trovata senza qualcuno a bordo, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi sulla sua provenienza.

Gli agenti della Polizia Scientifica sono intervenuti, questa mattina, in via Dalmazia, di fronte alla chiesa di “San Demetrio” Questa mattina gli agenti della Polizia Scientifica della Questura di Salerno sono intervenuti in via Dalmazia, di fronte alla chiesa di “San Demetrio”, per effettuare dei rilievi su un'automobile (Alfa Romeo). La vettura abbandonata probabilmente la scorsa notte, al termine degli accertamenti, sarebbe risultata rubata e non è escluso che possa essere stata utilizzata da una banda di ladri per mettere a segno dei furti in città. Le indagini sono tuttora in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada

Leggi anche: L’auto abbandonata a bordo strada è diventata una pattumiera