Salento Filograna | boom esodi volontari Già 120 domande in tre settimane

Nel Salento, Antonio Filograna ha ricevuto 120 richieste di esodi volontari in sole tre settimane. Di queste, 80 provengono dai lavoratori di Leo Shoes srl, 20 da Gold srl e altre 20 da Antonio Filograna srl. La cifra rappresenta un forte movimento di volontari tra i dipendenti delle aziende coinvolte. La situazione si è sviluppata rapidamente nel breve periodo considerato.

In appena 20 giorni, 120 domande: 80 dagli addetti di Leo Shoes srl, 20 da quelli di Gold srl e 20 provenienti da Antonio Filograna srl. Il piano di esodo volontario (incentivato) promosso dalle aziende del gruppo Green Seagull sta andando oltre ogni plausibile aspettativa. E considerando che l’opportunità è offerta fino a fine anno, il dato potrebbe essere ancora più sorprendente. Età avanzata, ma anche voglia di rimettersi in discussione o ambire ad altre possibilità professionali. Sono diverse le ragioni che soggiacciono all’imponente risposta finora espressa dalla popolazione operaia rispetto all'esigenza di sfoltimento del personale della più importante realtà del settore calzaturiero nel Salento, con base a Casarano, 1. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, Filograna: boom esodi volontari. Già 120 domande in tre settimane Articoli correlati Leggi anche: Lusso, mercato della moda in calo. Filograna e i sindacati: «Ora il piano anti-crisi nel Salento» Terni, Unicoop Etruria: "Accordo con i sindacati. Massima tutela occupazionale e piano di incentivi per gli esodi volontari"In una nota ufficiale Unicoop Etruria comunica di aver raggiunto l’accordo con le organizzazione sindacali sulla seconda fase del piano industriale... Tutti gli aggiornamenti su Salento Filograna boom esodi volontari... «Salento, boom del turismo ora investiamo in sicurezza» Brindisi, ragazzino in coma etilicoUn milione di presenze in un Salento superstar nella prima metà del mese di agosto e Vieste che incrementa gli arrivi in maniera esponenziale. La Puglia del turismo sembrerebbe correre. Una cosa seria ... lagazzettadelmezzogiorno.it Salento, moda in crisi e c'è chi ricorre alla cassa integrazione. Filograna: «I dazi aggravano la situazione»Il lusso internazionale arranca nel settore moda, minando il clima di fiducia che, pure, la primavera aveva rigenerato. Tanto che, appena rientrati dalle ferie, molti imprenditori della filiera locale ... quotidianodipuglia.it