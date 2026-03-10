sal da vinci esposto per discriminazione territoriale

Sal Da Vinci è stato denunciato per discriminazione territoriale. La denuncia riguarda presunti comportamenti discriminatori nei confronti di persone di una determinata regione. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, mentre si attendono eventuali sviluppi legali. Per ora, si conosce solo che si tratta di un procedimento in corso, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

(NON) “Sono solo canzonette”. Il caso Sal Da Vinci tra discriminazione, identità e una lezione di gratitudine. La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì avrebbe potuto essere semplicemente una festa: per l’artista, per Napoli, per una tradizione musicale che continua a parlare al Paese. Invece, nel giro di poche ore, quel trionfo si è trasformato in un terreno di scontro. Le parole del giornalista Aldo Cazzullo — che ha definito il brano “la colonna sonora di un matrimonio della camorra” — hanno acceso una polemica che oggi approda nelle sedi istituzionali: l’avvocato Angelo Pisani ha annunciato un esposto per discriminazione territoriale, denunciando un “grave stereotipo offensivo verso Napoli e la cultura meridionale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

