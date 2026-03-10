Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, ha iniziato la sua carriera partecipando a un film con Carlo Verdone e successivamente è apparso in diverse trasmissioni come

Che Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo 2026, proprio fresco di spettacolo non lo sia, e arrivi piuttosto da una lunga, lunghissima gavetta, si sa. Ma che nel suo passato ci siano anche comparsate al cinema, in film diventanti cult, e partecipazioni come ospite in trasmissioni altrettanto cult, molti lo ignoravano. E grazie ai social, sono saltati fuori video storici a testimonianza. Sì perché Salvatore Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, nato a New York nel 1969 ma cresciuto a Napoli, zona Mergellina, è stato anche il giovane teppista “Capua” in Troppo Forte di Carlo Verdone, anno 1986 ed è stato intervistato da una giovanissima Ambra Angiolini nel 1995, a 25 anni, negli studi di Non è La Rai, dove cantava la sua hit di allora Fai come vuoi e restava imbambolato di fronte alla fresca bellezza della conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sal Da Vinci "amarcord": dal film con Carlo Verdone a Non è la Rai

