Saint Laurent 534 Sunrise | Lusso acetato e lenti UV400

Saint Laurent presenta le nuove sunglasses modello 534 Sunrise, realizzate in acetato di alta qualità con montatura elegante e resistente. Le lenti UV400 offrono protezione completa contro i raggi solari e completano il design raffinato del prodotto. La collezione combina stile e funzionalità, rivolgendosi a chi cerca un accessorio di lusso per proteggere gli occhi con un tocco di classe.

L'analisi tecnica del modello '534 Sunrise' rivela immediatamente la superiorità dell'acetato come materiale di scelta per l'alta moda. A differenza delle leghe metalliche o delle plastiche economiche, l'acetato offre una profondità cromatica e una finitura lucida che solo una lavorazione artigianale può garantire.