Sabatini condanna l’Inter | Se questo derby dite che l’hanno perso i nerazzurri la situazione diventa preoccupante…

Sabatini ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan durante una trasmissione televisiva. Ha affermato che se si sostiene che i nerazzurri siano stati loro a perdere la partita, la situazione diventa preoccupante. Le sue parole sono state trasmesse durante la trasmissione Pressing. La discussione si è concentrata sulla prestazione della squadra durante l’incontro.

Inter News 24 Sabatini, intervenuto su Pressing, ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: ecco le sue parole. La sconfitta nel derby brucia, ma per Sandro Sabatini non rappresenta necessariamente un segnale di crisi strutturale per la capolista. Intervenuto a Pressing, il giornalista ha analizzato lucidamente l' 1-0 a favore del Diavolo, dando merito a Massimiliano Allegri per aver preparato la sfida nei minimi dettagli e sottolineando come le assenze abbiano pesato sul rendimento dell'undici di Cristian Chivu. Nonostante il passo falso, Sabatini resta convinto della solidità del primato nerazzurro. Sabatini, l'analisi delle occasioni: Milan più pericoloso.