Ryzen 9950X3D | record PCMark 10 con azoto liquido

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un overclocker noto come Alex2305 ha stabilito un nuovo record mondiale in PCMark 10 Express utilizzando un processore Ryzen 9950X3D raffreddato con azoto liquido. La performance è stata misurata con un punteggio di 14, e il risultato è stato pubblicato sulla classifica HWBOT. La configurazione ha attirato l’attenzione del settore per le alte prestazioni raggiunte.

Un nuovo record mondiale in PCMark 10 Express è stato stabilito dall’overclocker noto come Alex2305, che ha raggiunto la vetta della classifica HWBOT con 14.290 punti. Il risultato è stato ottenuto utilizzando un processore AMD Ryzen 9 9950X3D spinto a 6,37 GHz grazie al raffreddamento ad azoto liquido e alla scheda madre ASRock X870E Taichi OCF. Questo traguardo segna il cambio di guardia nelle classifiche globali, spodestando un primato Intel Core i9-14900K resistito per quasi cinque mesi. La vittoria non è stata netta in termini assoluti, ma si è decisa per soli 10 punti di differenza rispetto al precedente detentore del record, l’overclocker Doomed83. 🔗 Leggi su Ameve.eu

