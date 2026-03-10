Ryzen 9950X3D | record PCMark 10 con azoto liquido

Un overclocker noto come Alex2305 ha stabilito un nuovo record mondiale in PCMark 10 Express utilizzando un processore Ryzen 9950X3D raffreddato con azoto liquido. La performance è stata misurata con un punteggio di 14, e il risultato è stato pubblicato sulla classifica HWBOT. La configurazione ha attirato l’attenzione del settore per le alte prestazioni raggiunte.

Un nuovo record mondiale in PCMark 10 Express è stato stabilito dall'overclocker noto come Alex2305, che ha raggiunto la vetta della classifica HWBOT con 14.290 punti. Il risultato è stato ottenuto utilizzando un processore AMD Ryzen 9 9950X3D spinto a 6,37 GHz grazie al raffreddamento ad azoto liquido e alla scheda madre ASRock X870E Taichi OCF. Questo traguardo segna il cambio di guardia nelle classifiche globali, spodestando un primato Intel Core i9-14900K resistito per quasi cinque mesi. La vittoria non è stata netta in termini assoluti, ma si è decisa per soli 10 punti di differenza rispetto al precedente detentore del record, l'overclocker Doomed83.