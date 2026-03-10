Runner e bambini restano senz' acqua | le fontanelle del Parco non funzionano

Nel parco cittadino, runner e famiglie con bambini devono affrontare un disagio: molte fontanelle sono fuori servizio e non erogano acqua. Chi frequenta l’area per fare sport o trascorrere del tempo all’aperto si ritrova a correre e camminare senza poter dissetarsi. La situazione interessa diverse fontanelle distribuite nel parco, rendendo difficile l’accesso all’acqua potabile per i visitatori.

Una domenica "a secco" per tante famiglie che hanno deciso di trascorrere la giornata al Parco. Ma il problema era stato segnalato già nei giorni precedcenti dai runner Corse e passeggiate “a secco” per i frequentatori del Parco: molte fontanelle del grande polmone verde cittadino non funzionano. Un problema che da alcuni giorni è stato segnalato sul seguitissimo gruppo Facebook “Sei di Monza se.”. Tanti i runner che durante gli allenamenti si sono ritrovati impossibilitati a riempire la borraccia perché le fontanelle non funzionano. Ma lo stesso problema è stato denunciato anche da tante famiglie che hanno trascorso la domenica al Parco. Ma anche in questo caso hanno dovuto fare i conti con le fontanelle rotte e la necessità, una volta finita la scorta di bottigliette d’acqua o svuotata la borraccia, di andare al bar. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Guasto acqua a Roma oggi: ecco perché in molti restano senz’acquaNella giornata di oggi, martedì 16 dicembre, numerosi utenti stanno segnalando mancanza d’acqua o forti cali di pressione nell’area di Roma e della...

Lavori alla rete idrica in San Giusto: diverse vie restano senz'acquaAl ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.