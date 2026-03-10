Ruggero de I Timidi - Shyland

Ruggero de I Timidi, noto cantante italiano, si esibirà a San Martino Buon Albergo con il suo nuovo spettacolo “Shyland”. Il tour, che continua in diverse città, mette in scena le canzoni del suo ultimo album. La performance si svolgerà in un luogo ancora da definire, coinvolgendo il pubblico presente. L’evento rappresenta una tappa del tour promozionale di Ruggero de I Timidi.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ruggero de I Timidi arriva a San Martino Buon Albergo con “Shyland”. Prosegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo “Shyland”. L’appuntamento è a San Martino Buon Albergo, l’11 aprile, al The Factory, per una serata che promette di trasformarsi in una vera e propria festa. “Shyland” è un universo parallelo dove la timidezza si trasforma in energia: uno spettacolo che mescola musica, comicità e atmosfere elettroniche. Sul palco, accanto a Ruggero, Fabiana Incoronata Bisceglia, per uno show che unisce concerto e spettacolo comico, tra brani cult del repertorio e nuove sorprese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

