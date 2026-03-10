Ruby teste a un processo declina l' invito | Devo allattare

Karima El Mahroug, nota come Ruby, è stata chiamata come testimone in un processo a carico di Giovanna Rigato, ma ha inviato un certificato medico per giustificare la sua assenza. La motivazione ufficiale è che è neomamma da dicembre e sta allattando, quindi non ha potuto partecipare all'udienza. La sua dichiarazione è arrivata tramite documentazione ufficiale presentata al tribunale di Monza.

AGI - Convocata come teste nel processo a Giovanna Rigato, Karima El Mahroug, nota come ' Ruby ', ha inviato al tribunale di Monza un certificato medico per giustificare la sua assenza perché neomamma da dicembre e impegnata nell'allattamento. Anche Barbara Guerra, un'altra delle ragazze che frequentavano le ' cene eleganti ' ad Arcore, era stata convocata come testimone ma non si è presentata e, stando a quanto riferito da fonti legali, "non si trova". Al centro del processo c'è la presunta tentata estorsione della ex concorrente del ' Grande Fratello ', difesa dagli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda, ai danni di Silvio Berlusconi. I dettagli della richiesta di risarcimento. 🔗 Leggi su Agi.it

