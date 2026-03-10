Ronald Adarlo morto nella villa di Marco Lavazza sorella del custode dubita del suicidio | Non si è ucciso

Ronald Adarlo è stato trovato morto nella villa di Marco Lavazza, e la sorella, Rose Marie, sostiene che il fratello non si sia suicidato. La donna ha espresso dubbi sulla versione ufficiale, affermando che Ronald non avrebbe mai deciso di togliersi la vita. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un approfondimento mediatico sulla sua morte, sollevando interrogativi sulla dinamica dei fatti.

Ronald Adarlo "non si è ucciso": lo sostiene la sorella, Rose Marie, ai microfoni dei giornalisti. Il custode e giardiniere di 49 anni è stato ritrovato cadavere sabato 7 marzo alle 17:30, quando è precipitato da un balcone della villa di Marco Lavazza, in via Alby 20 a Torino. L'uomo è morto sul colpo, e la Procura della Repubblica sta valutando diverse piste, da quella del suicidio a quella dell'incidente sul lavoro, oltre all'ipotesi del malore. Lo sfogo della sorella del 49enne Come è morto Ronald Adarlo: la ricostruzione Le indagini: disposta l'autopsia Il cordoglio di Marco Lavazza, proprietario della villa Lo sfogo della sorella del 49enne Come riporta Torino Cronaca, la mattina di martedì 10 marzo Rose Marie Adarlo, la sorella di Ronald Adarlo, di fronte ai giornalisti ha respinto l'ipotesi del suicidio del fratello.