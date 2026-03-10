Romina Power ha commentato il caso della “famiglia nel bosco” durante un dibattito pubblico. La cantante ha ricordato che anche lei e Al Bano hanno vissuto in modo simile, mentre i social si dividono su questa situazione. Il discorso si inserisce in un confronto acceso tra utenti online e conduttori televisivi, che continua a tenere alta l’attenzione sull’argomento.

Perché Romina Power è intervenuta sul caso della “famiglia nel bosco”?. Nel dibattito acceso che da settimane infiamma social e talk show sulla cosiddetta “famiglia nel bosco”, irrompe anche Romina Power. E lo fa con parole che hanno immediatamente scatenato una nuova ondata di polemiche. La cantante ed ex moglie di Albano Carrisi ha deciso di prendere posizione pubblicamente a favore di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e affidati a una casa famiglia a Vasto. In un lungo post pubblicato su Instagram, Romina Power ha raccontato che anche lei e Al Bano, negli anni Sessanta e Settanta, avevano scelto uno stile di vita simile, lontano dai centri abitati e immerso nella natura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Romina Power sulla “famiglia nel bosco”: ‘Anche io e Al Bano vivevamo così, ma i social si dividono

