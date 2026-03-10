Romagna in fiore 2026 | 9 concerti tra natura e paesaggi

Dal 1° al 24 maggio la Romagna ospita l’evento Romagna in fiore 2026, con nove concerti all’aperto dedicati alla musica dal vivo. Tra gli artisti che si esibiscono ci sono Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene Grandi, che portano le loro performance tra paesaggi naturali e scenari esterni. L’iniziativa coinvolge diverse località della regione e propone spettacoli durante tutto il mese.

Ravenna, 10 marzo 2026 — La musica torna a fiorire nei paesaggi della Romagna, tra parchi, foreste e luoghi simbolo di un territorio che negli ultimi anni ha saputo rialzarsi dopo momenti difficili. Dal primo al 24 maggio torna infatti “Romagna in fiore”, la rassegna musicale ideata da Ravenna Festival che unisce spettacolo dal vivo, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 proporrà nove concerti pomeridiani distribuiti in quattro fine settimana e ospitati in altrettante località tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Romagna in fiore 2026: 9 concerti tra natura e paesaggi Articoli correlati Il borgo italiano scolpito nella roccia che sembra Betlemme: paesaggi da sogno tra natura e storiaNatura, cultura, storia: questo borgo scolpito nella roccia è una vera perla anche se in pochi lo conoscono. Motorvalley: tra motori, storia e paesaggi, la nuova serie Netflix omaggia l’Emilia-Romagna.La nuova serie televisiva Netflix “Motorvalley”, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, porta lo spettatore alla scoperta di alcuni... Una selezione di notizie su Romagna in fiore 2026 9 concerti tra... Temi più discussi: Già 3mila biglietti venduti per il concerto di Niccolò Fabi alla Torraccia; Albana Dèi 2025: la Romagna premia il suo bianco simbolo; Bentornata Gardensia 2026: un fiore per la ricerca a Ravenna; Fioriture, oasi e collezioni rare: la Romagna apre i suoi Giardini Segreti fino al tramonto. Fabi, Finardi e tanti altri: Romagna in fiore, programma dei concerti e bigliettiTorna anche quest'anno Romagna in fiore, la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall’alluvione dell’anno precedente. Realizzata con il ... rainews.it Romagna in fiore, partenza tra Fontanelice e CotignolaLa rassegna si aprirà il 1° maggio con Davide Ambrogio all’Antica Torre di Fornione, il 2 maggio Bandabardò all’Arena delle Balle di Paglia ... ilnuovodiario.com Eon Reality, a processo i vertici del gruppo californiano: «Regione Emilia-Romagna truffata per 6,3 milioni» x.com CAPELLI Tipico di Lombardia ed Emilia-Romagna. Muove dal nome proprio medievale Capellus, dal lat. capillus «capello» documentato in carta modenese del 1154. Rientra nell'ambito dei soprannomi, per indicare persona sottile quanto un «capello». La su - facebook.com facebook