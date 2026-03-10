Confcommercio Cesenate ha ribadito il 9 marzo 2026 l’importanza di realizzare opere infrastrutturali urgenti nella Romagna, evidenziando la necessità di colmare i ritardi accumulati. La richiesta riguarda interventi immediati per migliorare la situazione, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni che li motivano. La richiesta è stata presentata per sottolineare l’urgenza di agire senza ulteriori ritardi.

La richiesta arriva da Confcommercio Cesenate, che il 9 marzo 2026 ha ribadito l’urgenza di colmare i ritardi infrastrutturali nella Romagna. Il presidente Augusto Patrignani sottolinea come la mobilità veloce e certa sia ormai condizione essenziale per industria, turismo e servizi del territorio. Sul fronte economico, il messaggio è netto: senza opere nevralgiche non esiste competitività reale per un distretto manifatturiero e turistico come questo. La situazione attuale vede troppi progetti annunciati ma mai completati, creando un divario con l’Emilia che si allarga ogni anno. Il petrolio della Riviera a rischio di inattività. La costa romagnola rappresenta una risorsa economica paragonabile al petrolio, ma rischia di rimanere un potenziale inespresso senza investimenti mirati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna ferma: Confcommercio chiede opere urgenti per

