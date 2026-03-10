Roma Volley sfiora l’impresa | Busto Arsizio vince al tie-break

Roma Volley e Busto Arsizio si sono affrontate in una partita lunga e combattuta, conclusa con la vittoria delle padrone di casa al tie-break. La sfida tra le due squadre si è svolta con grande intensità, portando entrambe a lottare fino all’ultimo punto. La gara si è svolta tra le mura del palazzetto di Roma, dove le ospiti hanno sfiorato l’impresa.

Un'altra maratona tra Futura Giovani Busto Arsizio e SMI Roma Volley, questa volta premiata dalle padrone di casa. Dopo il precedente match da record della gara d'andata, le due squadre danno nuovamente spettacolo in una sfida durata oltre due ore e mezza e decisa soltanto al tie-break. La gara si apre con un primo set favorevole alle capitoline, che riescono a imporre il proprio ritmo e a chiudere sul 21-25. Busto Arsizio risponde immediatamente nel secondo parziale, riportando il match in equilibrio con il 25-21. Il momento più spettacolare arriva nel terzo set, una vera battaglia punto a punto conclusa con un incredibile 37-39. Con i suoi 76 punti complessivi, il parziale entra tra i più lunghi nella storia recente della Serie A2 femminile.