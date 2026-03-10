Roma | sul bus 64 un ladro si scontra con una poliziotta

A Roma, un uomo di quarant’anni, cittadino romeno, è stato arrestato dopo aver tentato di derubare una donna su un bus. La vittima si è rivelata essere un’agente di polizia in borghese, e durante il tentativo di furto si è scontrata con un agente presente sul mezzo. L’intera scena si è svolta senza ulteriori incidenti.

Un uomo di quarant’anni, cittadino romeno, è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di derubare una donna che si rivelò essere un’agente di polizia in borghesia. L’incidente si è verificato martedì 10 marzo 2026 sulla linea dell’autobus numero 64, nelle vicinanze di piazza Venezia. Il sospetto ha cercato di sottrarre denaro dalla borsa della vittima mentre il mezzo era in movimento. L’azione criminale è stata interrotta quando la donna, identificatasi come agente in servizio presso la questura di Roma, ha dato l’allarme e ha iniziato l’inseguimento immediato. Dopo essersi qualificata, l’agente ha intimato all’uomo di fermarsi, scatenando una corsa nella folla cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

