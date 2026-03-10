Roma regina dei campi | quasi un agricoltore su due è under 40 ma calano le imprese giovanili

A Roma, quasi un agricoltore under 40 su due lavora nel settore agricolo, ma il numero di imprese giovanili è in calo. Nonostante questa diminuzione, il numero di dipendenti nel settore sta crescendo. I giovani che vogliono intraprendere attività agricole affrontano molte difficoltà, mentre le aziende esistenti continuano a impiegare più persone. La situazione si presenta con numeri che raccontano uno scenario complesso e in evoluzione.

Diminuiscono le imprese ma aumentano i dipendenti mentre i giovani cercano, a fatica, di farsi largo. È quanto emerge dal report di Confeuro, la Confederazione Agricoltori Europei, che ha analizzato i dati dell'osservatorio statistico sul mondo agricolo dell'Inps e le elaborazioni Ismea nel rapporto 2024 "Giovani e Agricoltura" riguardanti Roma e il Lazio. Quando si parla di agricoltura nel Lazio non si può non far riferimento a Roma, il Comune agricolo più grande d'Europa con i suoi 63 mila ettari di estensione. Dopo una fase di stabilità tra il 2019 (8.024 aziende) e il 2021 (8.075), secondo i dati Inps nella regione si è assistito a un calo delle aziende agricole nel biennio successivo fino a 7.

