La Roma si prepara a festeggiare il centenario e uno degli aspetti più discussi riguarda il valore commerciale della maglia celebrativa. La società ha annunciato che la vendita di questa edizione speciale ha raggiunto una cifra significativa, riflettendo l'interesse dei tifosi e il valore del merchandising legato alla ricorrenza. La maglia sarà disponibile nei negozi ufficiali e online, con un'edizione limitata.

La Roma si avvicina al centenario con una notizia che riguarda non il campo, ma uno degli asset commerciali più importanti del club: la maglia. L’indiscrezione lanciata da Tele Radio Stereo sul nuovo main sponsor Eurobet.live è stata confermata da Filippo Biafora, che ha parlato di un evento già fissato per venerdì con la squadra per sancire la partnership. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, il marchio potrebbe comparire già nella prossima trasferta di campionato contro il Como. Eurobet.live e il nuovo peso economico del fronte maglia. Il punto centrale è il valore dell’accordo. Le cifre non sono ancora state ufficializzate dalla società, ma le indiscrezioni convergono su circa 16 milioni di euro a stagione, con un’intesa destinata a durare fino al 2029. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, quanto vale la maglia del centenario?

