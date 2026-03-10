Roma Ponte Flaminio | al via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione

Sono partiti i lavori per installare un nuovo impianto di illuminazione su Ponte Flaminio a Roma. Il progetto riguarda uno dei ponti più importanti della città, che collega i Municipi II e XV. L’intervento prevede l’installazione di nuove luci lungo tutta la struttura. Le operazioni sono state avviate nelle prime ore di questa mattina e proseguiranno nelle prossime settimane.

Roma, 10 marzo 2026 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di Ponte Flaminio, uno dei ponti monumentali più significativi della Capitale che unisce i Municipi II e XV. L’intervento, finanziato e coordinato dal Dipartimenti Lavori pubblici, punta a valorizzare l’architettura del ponte e migliorarne la sicurezza. Il progetto, realizzato da Areti, integra le esigenze contemporanee di sicurezza e normativa con la tutela del carattere storico-artistico del ponte. L’intervento è articolato in due ambiti principali: la nuova illuminazione della carreggiata e dei marciapiedi e il restauro delle otto... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

