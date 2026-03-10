Roma novità importanti su Soulé | cos’è successo oggi a Trigoria Mentre Dybala e Dovbyk…Ultimissime dall’infermeria giallorossa

Oggi a Trigoria sono arrivati aggiornamenti su Soulé, Dybala e Dovbyk in seguito all’allenamento della Roma. La sessione pomeridiana si è svolta come previsto, con attenzione particolare alle condizioni dei giocatori infortunati. I responsabili della squadra hanno fornito dettagli sulle eventuali novità riguardo lo stato di salute di alcuni elementi chiave del roster.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Roma, novità importanti su Soulé: cos’è successo oggi a Trigoria. Mentre Dybala e Dovbyk.Ultimissime dall’infermeria giallorossa Lazio, il comunicato ufficiale degli ultras: Olimpico pieno contro il Milan, poi sciopero totale! Altra bordata a Lotito, la ricostruzione Jankto attacca duramente Nicola: «È un cog****e, il peggior allenatore che ho avuto!» Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, novità importanti su Soulé: cos’è successo oggi a Trigoria. Mentre Dybala e Dovbyk…Ultimissime dall’infermeria giallorossa Articoli correlati Roma, Dybala ci sarà contro la Juventus? Cosa è successo oggi a Trigoria, novità sulle condizioni dell’attaccante giallorossoCalciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire... Leggi anche: Napoli-Roma, come stanno i giallorossi? Novità su Dybala e Soulè Tutto quello che riguarda Mentre Dybala Temi più discussi: Infortunio Dybala, si opera: quando torna attaccante della Roma; Guaio Dybala, stop lungo: per quanto tempo lo perde la Roma e com'è andata l'operazione al ginocchio; La Joya manca quando serve: i finali di stagione amari di Dybala alla Roma; NEWS – McTominay, Anguissa, KDB, Solomon, Meret, Bonny, Bremer, Maldini, Dybala, Davis e out Norton. Allenamento Roma: il punto su Dybala e Soulé, novità ufficiali su FergusonQuesta mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo il giorno di permesso di ieri, Paulo Dybala è tornato al centro ... asromalive.it Roma, focus su Dybala: la sua gestione in vista del GenoaGestione Dybala Roma - Settimana molto importante in casa Roma dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, maturato ... fantamaster.it Dybala torna in gruppo verso il Genoa: test anche per Hermoso, mentre Soulé resta in dubbio #ASRoma #LaGazzettadelloSport #PauloDybala - facebook.com facebook Continua la preparazione in vista del Genoa: lavoro personalizzato per Dybala, mentre Soulé ed Hermoso proseguono con lavoro a parte #ASRoma #GenoaRoma #SerieA #ForzaRoma #Vocegiallorossa vocegiallorossa.it/trigoria/conti… x.com