Nella giornata di oggi, si svolge la sfida tra la Roma e l’Atalanta, con Gasperini in panchina e i biancocelesti pronti a confermare la loro posizione in classifica. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in campionato. L’incontro si gioca in un momento di grande tensione e attesa.

La settimana che si sta concludendo ha bruscamente rimescolato le gerarchie della Serie A, trascinando la Roma in un vortice di dubbi proprio quando il traguardo Champions League sembrava a portata di mano. Il pareggio beffa contro la Juventus e il successivo rovescio di Marassi hanno assottigliato un vantaggio che, solo sette giorni fa, appariva rassicurante. La compagine giallorossa si ritrova ora costretta a un immediato cambio di marcia: tra l’imminente ottavo di Europa League e lo scontro diretto di domenica contro il Como, il sodalizio capitolino gioca una fetta consistente del proprio futuro. La congiuntura è critica: nove sconfitte totali in campionato rappresentano un dato speculare all’intera passata stagione, ma con ancora dieci turni da disputare e una media preoccupante di un ko ogni tre incontri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’ora della verità: Gasperini contro lo spettro del nono ko

