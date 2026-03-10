Roma l’infermeria pesa | gli infortuni cambiano gli equilibri di Gasperini

A Roma, l’infermeria si fa sentire e influisce sugli equilibri della squadra di Gasperini. Dopo la sconfitta di Genova, la Roma si ritrova con più di tre punti di svantaggio e una serie di infortuni che hanno evidenziato alcune fragilità finora poco visibili. La squadra deve affrontare queste difficoltà senza poter disporre di tutti i giocatori a disposizione.

La sconfitta di Genova ha lasciato alla Roma più di tre punti persi. La sensazione è quella di una squadra che, improvvisamente, ha visto emergere fragilità rimaste a lungo nascoste. Fino al 78’ della sfida contro la Juventus, il lavoro di Gasperini era riuscito a mascherare diversi limiti della rosa, ma nelle ultime settimane l’equilibrio si è incrinato. Anche la classifica racconta bene il momento dei giallorossi: dal potenziale vantaggio di otto punti sulla Juventus, considerando gli scontri diretti, si è passati all’attuale +1, con il Como che nel frattempo ha raggiunto la Roma. In questo cambio di scenario hanno inciso i risultati negativi, ma anche una serie di problemi fisici che hanno coinvolto alcuni dei giocatori più importanti della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

