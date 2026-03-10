Roma I Municipio sostiene Feste Rionali | si parte con San Giuseppe

Il I Municipio di Roma Capitale ha annunciato che sosterrà le Feste Rionali a partire dalla celebrazione di San Giuseppe. L’amministrazione comunale ha confermato il proprio supporto alle iniziative locali, organizzate nel quartiere, che prevedono eventi e tradizioni legate alla festa. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni popolari attraverso il coinvolgimento della comunità. La prima manifestazione è prevista nel giorno di San Giuseppe.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il I Municipio di Roma Capitale conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio culturale dei quartieri attraverso il sostegno alle Feste Rionali, momenti fondamentali di partecipazione, identità e socialità per le comunità locali. L'Amministrazione municipale ha stabilito di sostenere prioritariamente, anche attraverso contributi economici, alcune delle principali feste tradizionali del territorio: la Festa di Santa Maria Liberatrice, la Festa de' Noantri, l'Ottobrata Monticiana e la Festa dell'Ansa Barocca. Inoltre, attraverso la realizzazione di servizi culturali, saranno supportate anche altre importanti ricorrenze rionali, tra cui la Festa di San Giuseppe e la Festa di San Clemente.