Roma capitale delle aziende al femminile | quasi un' impresa su quattro è guidata da donne

A Roma, quasi un'impresa su quattro è guidata da donne, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025. Le imprese femminili nella capitale sono 96.000, rappresentando una quota significativa del tessuto economico locale. Questa presenza femminile nel mondo imprenditoriale si riflette su diversi settori e contribuisce a variare il panorama delle attività commerciali e professionali in città.

Roma si tinge di rosa nel mondo del lavoro. Al 31 dicembre 2025, le imprese femminili nella Capitale sono 96.439: un dato che fa dell’area metropolitana la prima provincia in Italia per numero di aziende condotte da donne in Italia. A oggi, le imprese femminili rappresentano, a Roma e provincia, il 22,1% di quelle totali. Lo stato di salute delle aziende rosa è stato analizzato nel corso della premiazione delle imprese vincitrici delle edizioni 2024 e 2025 del bando “Idea Innovativa” della Camera di Commercio di Roma. Si tratta di un’iniziativa nata per diffondere la cultura imprenditoriale femminile e favorirne la crescita, a sostegno di progetti d’impresa innovativi tesi a valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio e supportare le migliori idee utili a creare nuove soluzioni per lo svolgimento dell’attività aziendale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

