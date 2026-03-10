Roma partecipa per la terza volta alla fiera immobiliare Mipim a Cannes, dove l’assessore all’Urbanistica ha illustrato dati che collocano la capitale allo stesso livello di Milano in termini di investimenti e crescita, con un totale di 11 miliardi di euro destinati allo sviluppo immobiliare.

La terza partecipazione di Roma Capitale alla fiera immobiliare Mipim si svolge a Cannes, dove l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha presentato dati che posizionano la capitale al pari con Milano. Lo stand della città evidenzia un mercato solido con investimenti annuali superiori agli 11 miliardi di euro e una crescita del settore del 13,5% rispetto all’anno precedente. L’iniziativa non è solo una vetrina pubblicitaria ma segnala un cambio di passo nella strategia urbana: da qui al 2028 sono programmati circa otto miliardi di euro destinati a trasporti, rigenerazione urbana, cultura, turismo e sport. La presenza al Mipim funge da catalizzatore per attrarre capitali nazionali e internazionali verso progetti specifici come l’ex Velodromo all’Eur e il quadrante Torrevecchia-Quartaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma batte Milano: 11 miliardi di investimenti e crescita

