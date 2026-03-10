Rogò in via Saccardo | mezzo Contarina distrutto autista

Un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Contarina è andato a fuoco questa mattina, lunedì 9 marzo 2026, nel quartiere San Zeno di Treviso. L'incendio, scoppiato poco dopo le 7 in via Saccardo, ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia locale. I residenti della zona hanno assistito all'episodio con apprensione, mentre le fiamme danneggiavano gravemente il veicolo. Fortunatamente l'autista non ha riportato ferite ed è rimasto incolume durante l'accaduto. Le cause del rogo restano al momento oscure alle autorità competenti. L'Intervento delle Forze dell'Ordine e i Tempi di Risposta. Nella mattinata di oggi, un'unità mobile della polizia si è unita alla squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso per gestire l'emergenza.