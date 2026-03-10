Rockets a Rimini | 15 marzo brani inediti e spazio rock

Il 15 marzo a Rimini i Rockets tornano sul palco italiano con una performance che include brani inediti e classici dello space rock. La band porta in città il suo stile unico, mescolando sonorità spaziali e rock. L’evento attirerà appassionati di musica e fan del genere, pronti a ascoltare dal vivo le nuove composizioni e i brani storici del gruppo.

Il ritorno dei Rockets sul palco italiano segna un momento cruciale per il settore dello space rock nazionale. La band si esibirà domenica 15 marzo 2026 all’House of Rock di Rimini, portando in scena brani mai eseguiti prima e successi storici. Questo evento non è solo uno spettacolo musicale, ma rappresenta una riattivazione concreta del tessuto culturale locale, trasformando spazi come la Via Pomposa in hub di aggregazione sociale. La formazione al completo comprende Fabrice Quagliotti ai tastiere, Rosaire Riccobono al basso, Gianluca Martino alla chitarra, Dan Quarto alla batteria e Fabri Kiarelli alla voce. Il concerto funge da accompagnamento all’uscita dell’album Some Other Space, Some Other Live!, pubblicato a novembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rockets a Rimini: 15 marzo, brani inediti e spazio rock Articoli correlati I Rockets tornano dal vivo con “Some Other Space, Some Other Live!” e brani mai eseguiti primaFarà tappa domenica 15 marzo all’House of Rock di Rimini il tour 2026 dei Rockets, la storica band dello space rock internazionale. L’anima dei Rockets: "Il nostro space rock arrivato troppo presto"Quelle di tempo e spazio sono illusioni percettive, costruzioni della mente in cui i Rockets impigliano mezzo secolo di storia tra i solchi Some...