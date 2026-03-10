Rock mai nato | 14 indagati per frodi e appalti in Calabria

Quattordici persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a un’indagine della Procura di Crotone che riguarda il Comune di Cotronei. L'inchiesta si concentra su presunte frodi e irregolarità negli appalti pubblici, portando all'apertura di un procedimento giudiziario. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diversi soggetti sospettati di aver partecipato a attività illecite.

Quattordici persone sono state coinvolte in un’inchiesta della Procura di Crotone riguardante il Comune di Cotronei. L’udienza preliminare è fissata per il 12 maggio 2026. L’indagine, durata oltre tre anni e condotta dai Carabinieri di Petilia Policastro, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio contro amministratori pubblici e imprenditori privati. Le accuse gravano su falsificazioni documentali, irregolarità negli appalti e condotte estorsive volte ad ottenere vantaggi economici indebiti. Il Progetto Rock mai realizzato. Al centro del dossier vi è il progetto denominato Borgo della Musica Rock – Steven Tyler. Questa iniziativa doveva trasformarsi in un Museo del Rock dedicato al leader degli Aerosmith, con una promessa di partecipazione all’inaugurazione da parte di Liv Tyler, figlia del cantante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

