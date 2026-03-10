Roberta Martucci | dopo 27 anni nuova pista sulla costa

Dopo 27 anni, le ricerche sulla costa ionica tra Mancaversa e Torre Suda sono riprese oggi, con l’obiettivo di trovare eventuali tracce di Roberta Martucci, scomparsa nell’agosto del 1999. La procura ha autorizzato nuove operazioni di indagine lungo il tratto di costa, coinvolgendo forze dell’ordine e squadre specializzate. Le ricerche si concentrano su un’area specifica della zona.

La ricerca di Roberta Martucci, scomparsa nel lontano agosto del 1999, ha ripreso vigore oggi lungo la costa ionica tra Mancaversa e Torre Suda. Su iniziativa privata della sorella Lorella, unità cinofile hanno perlustrato l'area di Tabarano basandosi su una testimonianza recente riguardante un cumulo di pietre simile a una tomba. L'operazione si è svolta stamattina con il supporto dei carabinieri delle stazioni di Racale e Ugento, mentre la famiglia ha deciso di non attendere oltre per verificare i dettagli emersi da una donna che ha ricordato fatti accaduti ventisette anni fa. Il risveglio di una memoria costiera. Siamo giunti al ventisettesimo anno dalla sera del 20 agosto 1999, data in cui la giovane doveva raggiungere Gallipoli per trascorrere una serata con le amiche partendo da Torre San Giovanni di Ugento.