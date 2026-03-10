Il tecnico della squadra sta considerando di inserire Yildiz come falso nueve nell’attacco contro l’Udinese, dopo le buone prestazioni nelle ultime partite. La decisione riguarda anche l’eventuale esclusione di David dalla formazione titolare, con l’obiettivo di adottare un modulo più leggero e offensivo. La scelta sarà ufficializzata prima del fischio d’inizio della prossima giornata di campionato.

Spalletti sta valutando di proporre l’attacco leggero nella prossima giornata di campionato. Yildiz verrebbe schierato per la prima volta dall’inizio come falso nueve, dopo i recenti spezzoni di gara positivi. In attesa di Vlahovic, dal 1? possibile chance per Boga. Parma e poi digiuno: gli attaccanti bianconeri a secco per tutto febbraio. Nonostante Spalletti abbia ripetutamente difeso Jonathan David nel corso di questi mesi, schierandolo titolare per quasi tutte le gare, ora pare che la fiducia sia finita. L’attaccante canadese non trova la rete dalla gara contro il Parma, risalente ad oltre un mese fa. L’inizio della sua crisi ha coinciso con il periodo negativo dell’intero reparto: dopo la gara contro il Parma, nelle partite giocate a febbraio nessun attaccante bianconero è riuscito a segnare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Rivoluzione offensiva: David verso l'esclusione dal 1? contro l'Udinese

