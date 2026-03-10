Rivolta per il menù nel carcere di Massa Marittima Aggrediti agente e un detenuto

Nel carcere di Massa Marittima, nella giornata del 10 marzo 2026, un ispettore della Polizia penitenziaria e un detenuto sono stati assaliti. L’episodio si è verificato durante un episodio di rivolta legato al menù, coinvolgendo le forze dell’ordine e i detenuti presenti. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle autorità per gestire la tensione.

Massa Marittima, 10 marzo 2026 – Hanno aggredito un ispettore della Polizia penitenziaria e un detenuto. Ferendoli in maniera grave. E' scoppiato il caos, sabato scorso, Nella Casa Circondariale di Massa Marittima: alcuni detenuti di origine magrebina, infatti, con il pretesto del vitto musulmano per il Ramadan, hanno organizzato una protesta che è culminata con un'aggressione all'ispettore che si trovava in servizio e un detenuto. A denunciare il fatto è il segretario territoriale della Uilpa, Gerardo Rega che ha scritto una lettera al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano De Michele. "Si allargano ulteriormente le violenze negli istituti penitenziari, situazioni fortemente preoccupanti – ha scritto o Rega –.