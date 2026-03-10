Rivolta in carcere alla Dogaia l' allarme del sindacato

Una rivolta si è verificata nella Casa Circondariale di Prato, secondo quanto riferisce un sindacato. La questura ha ricevuto una comunicazione in cui si esprime forte preoccupazione per le condizioni della struttura. Il sindacato ha scritto una nota al capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, chiedendo un incontro urgente. La situazione resta sotto osservazione.

“Siamo fortemente preoccupati della situazione della Casa Circondariale di Prato. E per questo ieri abbiamo scritto una lunga nota direttamente al capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Stefano De Michele, affinché ci convochi al più presto”. Ne dà comunicazione il segretario generale regionale della Toscana UIL-PA Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco, a seguito della rivolta di circa sessanta detenuti avvenuta nei giorni scorsi all'interno del carcere della Dogaia. “Il personale subisce da mesi una serie di attacchi da parte della popolazione detenuta fatta anche di aggressione laddove l’amministrazione penitenziaria... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Una sezione del carcere di Prato trasformata in centrale di spaccio: è sempre più allarme illegalità dietro le sbarre della DogaiaPrato, 11 febbraio 2026 – Un sistema di traffico di droga radicato, alimentato dall’uso di telefoni cellulari clandestini, rifornimenti con droni e... Carcere senza medico di notte, l’allarme del sindacato: “A rischio salute detenuti e sicurezza”Preoccupazione a Sciacca per la possibile revoca del servizio sanitario serale e notturno all’interno della casa circondariale. Rivolta nel carcere di Como: l’intervento della Polizia Penitenziaria Approfondimenti e contenuti su Rivolta in carcere alla Dogaia... Temi più discussi: Prato, i detenuti, durante la partita di calcio, scatenano la rivolta nel carcere per accaparrarsi i panetti di droga lanciati dall'esterno; Catania, rivolta al carcere di piazza Lanza: gravi danni a un reparto; Rivolta al carcere di piazza Lanza a Catania, danni nel reparto di isolamento; Caos al carcere di Prato. La rivolta di 60 detenuti blocca il sequestro di droga. Rivolta in carcere per il menu, feriti agente e detenutoMASSA MARITTIMA: La protesta di circa 45 detenuti sarebbe scattata per il cibo servito ai pasti. Un poliziotto penitenziario e un recluso in ospedale ... toscanamedianews.it Rivolta per il menù nel carcere di Massa Marittima. Aggrediti agente e un detenutoAlcuni uomini di origine magrebina hanno scatenato una violenta protesta culminata con il ferimento di un ispettore della Polizia penitenziaria e di un altro carcerato ... msn.com L'iniziativa, rivolta a disoccupati e inoccupati d'età compresa fra i 18 e i 40 anni, prevede percorsi di formazione di 6 mesi in azienda - facebook.com facebook Il #10marzo 1959 la resistenza tibetana organizza a Lhasa la rivolta contro l'occupazione cinese che divampa in tutto il Paese. Verrà repressa con ferocia con 150.000 soldati ed aerei. Migliaia di uomini, donne e bambini massacrati nelle strade di Lhasa e nel x.com