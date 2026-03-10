Rivolta a Massa | 45 detenuti due feriti gravi per

Una rivolta ha scatenato scompiglio nel carcere di Massa Marittima, coinvolgendo circa 45 detenuti. Durante l’evento, un ispettore della polizia penitenziaria e un detenuto sono rimasti feriti gravemente. La scena è stata segnata da momenti di tensione e violenza improvvisa, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine.

La tranquillità del carcere di Massa Marittima è stata spezzata da una rivolta improvvisa che ha coinvolto circa 45 detenuti, lasciando sul terreno un ispettore della polizia penitenziaria e un prigioniero gravemente feriti. L'incidente, esploso sabato scorso a seguito di tensioni legate al vitto durante il Ramadan, ha richiesto ore di intervento per riportare l'ordine all'interno dell'istituto. I due colpiti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale, mentre la calma è tornata solo dopo un lungo periodo di gestione dell'emergenza coordinata dal direttore della struttura. Questo evento non è isolato ma si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel sistema carcerario toscano, dove carenze di organico e problemi organizzativi mettono a rischio la sicurezza quotidiana.