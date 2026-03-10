Ritrovato morto Thomas Grumer scomparso a Ibiza nove mesi fa

È stato ritrovato morto in mare Thomas Grumer, l’uomo altoatesino scomparso sull’isola di Ibiza nove mesi fa. Il corpo è stato rinvenuto recentemente durante un soccorso in mare, confermando la sua scomparsa. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure di identificazione e indagine. La scomparsa dell’uomo aveva attirato l’attenzione locale e dei media.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo in mare. È stato ritrovato senza vita Thomas Grumer, l’uomo altoatesino scomparso nove mesi fa sull’isola di Ibiza. Il 42enne risultava irreperibile dal 16 giugno 2025, quando era stato avvistato per l’ultima volta a Santa Eulalia, una delle principali località turistiche dell’isola spagnola, nota per un’atmosfera più tranquilla rispetto alle zone della movida. I resti dell’uomo sono stati recuperati in mare lo scorso febbraio, ma le condizioni del corpo, rimasto probabilmente a lungo in acqua, hanno reso necessario un esame del DNA per stabilirne con certezza l’identità. La conferma è arrivata nei giorni scorsi, ponendo fine alle speranze di familiari e amici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ritrovato morto Thomas Grumer, scomparso a Ibiza nove mesi fa Articoli correlati Trovato morto Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza: il corpo era in fondo al mareTrovato in mare a Ibiza il corpo di Thomas Grumer, altoatesino scomparso dal 16 giugno 2025. Thomas Grumer, trovato in mare il corpo del manager bolzanino scomparso 9 mesi fa a IbizaÈ stato identificato dopo settimane di accertamenti il cadavere recuperato in mare a Ibiza tre settimane fa. Una raccolta di contenuti su Thomas Grumer Temi più discussi: Il manager bolzanino Thomas Grumer trovato morto in mare; Scomparso a Ibiza: il corpo in mare è del manager Thomas Grumer; TROVATO MORTO IN MARE IL 42 ENNE BOLZANINO THOMAS GRUMER; Thomas Grumer trovato morto in mare a Ibiza, il manager 42enne era sparito in acqua da giugno: il giallo del licenziamento 2 giorni prima. Il manager bolzanino Thomas Grumer trovato morto in mareIl 42enne era scomparso nove mesi fa a Ibiza. Mistero sulle cause del decesso. Due giorni prima della scomparsa l’hotel dove lavorava non gli ha rinnovato il contratto ... altoadige.it Trovato morto Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza: il corpo era in fondo al mareÈ stato trovato il corpo di Thomas Grumer, l'altoatesino scomparso 9 mesi fa mentre si trovava a Ibiza per lavorare in un albergo. L'uomo risultava scomparso dal 16 giugno 2025 quando era stato visto ... fanpage.it Thomas Grumer trovato morto: identificati i resti del manager scomparso - facebook.com facebook