Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio acquistato dall' Italia per 30 mln Immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 Lo Stato italiano ha formalizzato l'acquisizione di un raro ritratto di Caravaggio per la somma di 30 milioni di euro. L'opera, raffigurante il futuro pontefice Urbano VIII, sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e stabilmente esposta nelle collezioni di Palazzo Barberini. Il dipinto, identificato come "Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini", fu realizzato dal maestro Michelangelo Merisi da Caravaggio in un periodo in cui il nobile, nato nel 1568, aveva circa trent'anni. L'iconografia del dipinto presenta Barberini in posizione seduta, che stringe una lettera nella mano sinistra, mentre la destra è protesa in avanti, rivolta verso l'osservatore. 🔗 Leggi su Open.online

