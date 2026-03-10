Risultati Champions League LIVE | il Galatasaray stende il Liverpool tocca all’Atalanta

Nella giornata di Champions League, il Galatasaray ha battuto il Liverpool, mentre l’Atalanta si prepara a scendere in campo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti su tutte le partite in programma e sul cammino della Juventus nella competizione. I risultati delle sfide di questa sera sono stati pubblicati in tempo reale e sono disponibili per chi vuole seguire l’evoluzione delle partite.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 LIVE (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 0-0 LIVE. Atletico Madrid Tottenham 0-0 LIVE. Newcastle Barcellona 0-0 LIVE. Mercoledì 11 marzo Bayer Leverkusen Arsenal. Bodo Glimt Sporting CP.