Risultati Champions League LIVE | cominciano gli ottavi di finale si parte da Galatasaray Liverpool

Sono iniziati gli ottavi di finale di Champions League con la partita tra Galatasaray e Liverpool. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle altre partite della competizione e sul percorso della Juventus. La fase a eliminazione diretta sta entrando nel vivo, con squadre di diversi paesi impegnate a conquistare un passaggio ai quarti.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 0-0 LIVE. Atalanta Bayern Monaco. Atletico Madrid Tottenham. Newcastle Barcellona. Mercoledì 11 marzo Bayer Leverkusen Arsenal. Bodo Glimt Sporting CP. Psg Chelsea. Real Madrid Manchester City.