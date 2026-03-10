Rissa a Villa Rosa | coltello dalla borsa tentato omicidio

Una donna è stata arrestata a Villa Rosa, a Martinsicuro, dopo aver estratto un coltello dalla borsa durante una rissa. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto sul posto e ha portato all'arresto della donna coinvolta. Nessuno altro è rimasto ferito, ma le autorità hanno aperto un procedimento per tentato omicidio.

Una donna è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver sfoderato un coltello durante una rissa a Villa Rosa, Martinsicuro. L’aggressione ha colpito una connazionale di 39 anni con fendenti al collo e al torace, portando la vittima all’ospedale Mazzini. I carabinieri hanno bloccato la fuggitiva nel carcere di Castrogno. Il fatto si è consumato nell’alba di lunedì 9 marzo 2026, quando una lite scoppiata in un locale di via Concetto Franchi si è spostata sulla strada pubblica. La dinamica ha l’uso di un’arma da taglio estratta dalla borsa dell’aggressore. La vittima, soccorsa da avventori e dal personale sanitario, è attualmente fuori pericolo vitale ma richiede cure intensive post-operatorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

