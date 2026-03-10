Riposto | sportello SIE attivo orari fissi e assistenza

La società SIE ha attivato uno sportello dedicato all'assistenza per il servizio idrico a Riposto, posizionandolo nei locali della Pro Loco sotto i portici del Palazzo comunale. Questo nuovo punto di contatto diretto mira a semplificare le pratiche e le informazioni per i residenti, con orari specifici fissati per martedì pomeriggio e giovedì mattina. L'iniziativa risponde alle sollecitazioni dell'amministrazione guidata dal sindaco Davide Vasta, che aveva richiesto un punto fisso sul territorio per evitare gli spostamenti dei cittadini verso altre sedi. L'apertura rappresenta un tentativo concreto di avvicinare la gestione del servizio alla comunità locale, trasformando un rapporto burocratico in un'interazione diretta e tangibile vive nella città.