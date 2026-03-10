Ripi in scena Lo smilzo e la sua giocoleria

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Con quale unità di misura si quantificano le risate? Ancora non lo sappiamo, ma di certo 55 kg di pura comicità, in abito giallo e nero, sono pronti a far volar via ogni pensiero. È questo l’universo di Black Smilzo, lo spettacolo di e con Paolo Ippolito, giovane giocoliere classe 1997 tra i talenti più interessanti della nuova scena italiana.Cresciuto nel teatro di strada e membro della compagnia 3didanè, Ippolito ha sviluppato uno stile personalissimo: una giocoleria di altissima destrezza, essenziale e pulita, tra le più virtuose del panorama nazionale, che si fonde con una presenza scenica fortemente teatrale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

