RIP | la ghost story ironica arriva al The Cineclub

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20, al The Cineclub di Via Lidia 46 a Roma, si terrà una proiezione speciale del film RIP, accompagnata dall’incontro con il cast e da una performance musicale dal vivo. L’evento è organizzato per presentare la ghost story ironica al pubblico, offrendo anche l’opportunità di ascoltare musica dal vivo dopo la proiezione.

Cosa: Proiezione speciale del film RIP con incontro con il cast e performance musicale dal vivo.. Dove e Quando: The Cineclub, Via Lidia 46, Roma, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30.. Perché: Una commedia originale che sfida i confini tra vita e morte, esplorando l’esistenza umana con ironia e un immaginario surreale.. Il panorama cinematografico romano si arricchisce di un nuovo appuntamento che unisce la celebrazione del cinema d’autore all’incontro diretto con il pubblico. Dopo aver incantato il pubblico durante l’anteprima ufficiale alla scorsa edizione di Alice nella Città e aver fatto incetta di riconoscimenti al Ciak Film Festival, tra cui il premio per la migliore sceneggiatura e la migliore attrice, il lungometraggio RIP approda ora al The Cineclub. 🔗 Leggi su Ezrome.it

