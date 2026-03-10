Rinnovo Spalletti la volontà del tecnico della Juventus sul prolungamento è molto chiara | le ultimissime sull’allenatore

Il tecnico della Juventus ha ribadito la sua intenzione di proseguire con la squadra anche per la prossima stagione. Le ultime notizie indicano che Spalletti desidera mantenere il suo ruolo, confermando la volontà di continuare a lavorare con i bianconeri. La società e l’allenatore sono in attesa di sviluppi ufficiali riguardo al rinnovo del contratto.

Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juve è quella di continuare con il club bianconero. Dunque per l’accordo mancherebbe davvero poco. Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando riguarda le fondamenta tecniche dei grandi club. Negli ultimi giorni, il tema centrale in casa bianconera è diventato il rinnovo di Spalletti, un tassello considerato fondamentale per dare continuità al progetto sportivo della Vecchia Signora. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista ha analizzato lo stato della trattativa tra il tecnico toscano e la dirigenza torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juventus sul prolungamento è molto chiara: le ultimissime sull’allenatore Articoli correlati Rinnovo Spalletti, il tecnico esce allo scoperto: le parole dell’allenatore della Juventus sul possibile prolungamentoPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Leggi anche: Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa fra il tecnico e la Juve per il prolungamento del contratto? Le ultimissime Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Spalletti Temi più discussi: Spalletti-Juve, si tratta il rinnovo. Il retroscena: sul tavolo una richiesta ben precisa…; Rinnovo Spalletti-Juve, accordo ad un passo! Romano: Reciproca volontà di andare avanti insieme; TRIBUNA.COM * SERIE A: RINNOVO SPALLETTI-JUVE, ACCORDO AD UN PASSO! ROMANO: RECIPROCA VOLONTÀ DI ANDARE AVANTI INSIEME; Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo. Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera per il prolungamento: ecco le sue richiesteRinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera per il prolungamento: ecco le sue richieste La Juve si prepara a definire le strategie per la prossima s ... juventusnews24.com Juventus, Pedullà sul rinnovo di Spalletti: ‘Volontà crescente di andare fino in fondo’La Juventus vuole rinnovare il contratto di Luciano Spalletti e come spiegato da Alfredo Pedullà la trattativa tra le parti procede ... it.blastingnews.com Rinnovo Spalletti-Juventus: attesa per l'incontro con il club, cosa manca e le richieste del tecnico - facebook.com facebook #Spalletti e il rinnovo: dialoghi costruttivi già da un paio di mesi abbondanti (come anticipato il 29 dicembre) e volontà da settimane in crescita di andare fino in fondo x.com