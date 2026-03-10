Le aziende del settore agroalimentare lanciano un allarme sui rincari e preparano esposti, mentre la Regione richiede l'intervento di Roma. In un contesto mondiale segnato da tensioni e conflitti, l’aumento dei costi di materie prime e carburanti sta già influenzando negativamente il mercato locale. Le imprese sono in difficoltà e chiedono interventi concreti per affrontare la situazione.

In uno scenario internazionale fatto di tensioni e guerre, l’impatto dell’aumento dei costi di prodotti e carburanti sta già avendo un impatto negativo sul mercato agroalimentare pugliese mettendo a rischio tutta la filiera. A lanciare l’allarme sono gli stessi imprenditori del settore che, ieri, si sono dati appuntamento nella sede di Legacoop Puglia per discutere delle principali criticità del settore agroalimentare, dalle ripercussioni della guerra alle difficoltà dell’olivicoltura, fino al tema dei costi energetici. Agroalimentare in crisi All’incontro oltre ai rappresentanti di oltre 140 cooperative anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rincari, Sos dalle aziende: agroalimentare in crisi, partono gli esposti. La Regione chiama Roma

Articoli correlati

Rincari, Sos dalle aziende: agroalimentare in crisi. La Regione chiama RomaIn uno scenario internazionale fatto di tensioni e guerre, l’impatto dell’aumento dei costi di prodotti e carburanti sta già avendo un impatto...

Leggi anche: Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Contenuti e approfondimenti su Rincari Sos dalle aziende...

Temi più discussi: Rincari, Sos dalle aziende: agroalimentare in crisi. La Regione chiama Roma; La guerra in Iran spaventa le imprese del Lazio: Rischio rincari del 35%; Caro bollette, il conto per le imprese venete potrebbe superare il miliardo; Gasolio alle stelle nei porti: +33% e rincari lampo in 48 ore, la piccola pesca lancia l’allarme.

Rincari, Sos dalle aziende: agroalimentare in crisi. La Regione chiama RomaIn uno scenario internazionale fatto di tensioni e guerre, l’impatto dell’aumento dei costi di prodotti e carburanti sta già avendo un impatto negativo sul mercato agroalimentare pugliese mettendo a ... quotidianodipuglia.it

Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in ItalyScattano i controlli sui rincari dei carburanti. Il ministero delle Imprese riporta l’agenzia Ansa segnala che in alcune stazioni di servizio di due grandi compagnie i prezzi sono saliti più di ... noinotizie.it

Schlein: “Governo insofferente a controlli e contrappesi, sui rincari trascura le famiglie” x.com

Carburanti, scattano i controlli sui rincari. Il Mimit segnala aumenti anomali alla pompa per due grandi compagnie. Domani l’elenco dei casi anomali sarà inviato alla Guardia di Finanza per verifiche. Sotto osservazione le stazioni di servizio dopo l’allerta della - facebook.com facebook