Rimini Calcio | l’asta dei beni chiude un’era sportiva

Il Rimini Calcio ha annunciato la chiusura della liquidazione dei suoi beni, con un’asta pubblica che si svolgerà dal 16 al 24 marzo. La procedura riguarda la vendita degli asset sportivi e delle proprietà appartenenti al club. La manifestazione d’interesse rappresenta l’ultimo passaggio formale prima della definitiva conclusione di questa fase.

La liquidazione dei beni del Rimini Calcio segna la fine di un’epoca per lo sport romagnolo, con un’asta pubblica che si aprirà il 16 marzo e chiuderà il 24 marzo dello stesso anno. Tra i lotti in vendita figurano arredi degli uffici, attrezzature sportive e materiali da allenamento, mentre i trofei sono stati salvati dalla dispersione grazie all’intervento dell’amministrazione comunale. Il processo di smantellamento della società sportiva non risparmia alcun oggetto legato alla vita quotidiana del club, dai mobili della sala stampa fino ai palloni usati durante gli allenamenti. Mentre il Comune tutela il patrimonio storico simbolico conservando le coppe, il resto del materiale verrà venduto al miglior offerente a partire da una base d’asta fissata a 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

